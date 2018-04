Bimba di tre anni si perde nel bosco, il cane la veglia tutta la notte e guida i soccorsi

Un vecchio cane sordo e parzialmente cieco di nome Max ha tenuto al sicuro una bambina di tre anni mentre trascorreva la notte persa nella boscaglia del Queensland, salvandole la vita. Aurora era stata dichiarata scomparsa dopo che si era allontanata dalla proprietà di famiglia a Cherry Gully, a sud di Warwick, in Australia, verso le 15 di venerdì.



Max, 17 anni, ha seguito Aurora ed è rimasto al suo fianco mentre dormiva durante la notte nella boscaglia con temperature di circa 15 gradi. Circa 100 poliziotti, operatori dei servizi di emergenza dello Stato e membri del pubblico hanno partecipato alle ricerche sabato mattina.

