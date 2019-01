Auschwitz, blitz dei nazionalisti polacchi di estrema destra

Le commemorazioni ad Auschwitz per la Giornata internazionale della Memoria sono state turbate da una cinquantina di attivisti dell'estrema destra polacca. A guidare il gruppo, che ha tentato di fare ingresso nell'ex campo di sterminio nazista, Piotr Rybak, esponente della destra nazionalista polacca.



Rybak ha accusato il governo di Varsavia di gestire la commemorazione in maniera discriminatoria, ricordando solamente gli ebrei uccisi ad Auschwitz e non anche i polacchi morti nel campo. Nel 2017, Rybak era stato condannato a tre mesi di carcere per avere bruciato l'effige di un ebreo ortodosso, durante una manifestazione contro l'ingresso dei rifugiati siriani in Polonia. In seguito, Rybak si giustificò, spiegando che l'effige rappresentava il miliardario filantropo Gorge Soros, sostenitore delle politiche dell'immigrazione aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA