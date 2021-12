Aung San Suu Kyi è stata condannata a 4 anni di carcere (da un tribunale del Myanmar) per istigazione al dissenso e violazione delle norme sul Covid previste nel quadro di una legge di calamità naturale. Il verdetto è il primo di una serie che potrebbe costare il carcere a vita al premio Nobel per la pace, sottolinea la Bbc. La Premio Nobel per la pace ha confutato tutte le accuse racchiuse negli undici capi di imputazione a suo carico.