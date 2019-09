Si lancia con l'auto contro una moschea in Francia: si indaga sui motivi del gesto

Secondo Le Parieien l'uomo ha riportato una profonda ferita al collo. E, dopo i primi soccorsi, è stato portato in ospedale. La procura non ha voluto fornire dettagli sulle ragioni del gesto, ma, secondo i media l'uomo non è noto alle forze di polizia polizia, e, dai primi accertamenti, si pensa che si possa trattare di uno squilibrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA