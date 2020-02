Belgio, donna accoltella due persone in strada a Gand: spari della polizia

Europa nel mirino degli attentatori in una domenica decisamente difficile. Dopo l'attacco a Streatham, nella periferia sud di Londra, un uomo ha attaccato due persone con un coltello a Gand, nel nord del Belgio. La polizia gli ha sparato per fermarlo. Lo riferiscono media locali.

Attentato a Londra: accoltella passanti, ucciso dalla polizia. «È terrorismo».



Gand, autrice una donna di pelle scura

È stata una donna, descritta come «di pelle scura», che a Gand in Belgio ha attaccato due persone con un coltello in strada, secondo quanto riferisce Het Laatste Nieuws. L'autrice dell'attacco è stata colpita alla mano dalla polizia che ha aperto il fuoco per fermarla. Le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una di loro sarebbe stata colpita allo stomaco.