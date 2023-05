Guerra dei droni, attacco ucraino alla nave spia russa Ivan Khurs sul Mar Nero. Mosca: «Lo abbiamo sventato»

Si alza la tensione nel Mar Nero. C'è stato un attacco con droni marini all'altezza dello Stretto del Bosforo. E c'è stata anche una missione di ricognizione di un drone americano partito dalla base Nato di Sigonella al largo della costa della Crimea.

I droni sono sempre più utilizzati per raccogliere informazioni, per sorvegliare ma servono anche a colpire obiettivi.

È successo oggi, all'alba alle 5.30, quando le forze ucraine hanno cercato di attaccare una nave militare russa all'altezza dello Stretto del Bosforo, nel Mar Nero. La nave è la Ivan Khurs che svolge attività di sorveglianza sui due gasdotti russi verso la Turchia, il Turks Stream e il Blue Stream, nella zona di interesse economico esclusivo della Turchia. L'operazione è stata sventata perché la Khurs ha distrutto tre droni marini con le armi di bordo. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa della Russia, Igor Konashenkov. Non ha precisato se la nave abbia riportato danni ma ha detto che continua a svolgere la sua missione.

The Russian Ministry of Defense has announced that the Ivan Khurs, a Project 18280 Surveillance Ship with the Russian Black Sea’s Fleet was Attacked last night by Ukrainian Forces utilizing at least 3 Unmanned-Speedboats containing Explosives, All of the Boats are claimed to have… pic.twitter.com/2FW3Io2kmC

