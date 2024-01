Nato, il generale tedesco: «Attacchi missilistici russi in Europa in caso di guerra totale»

La Nato dovrebbe essere preparata alla prospettiva di attacchi missilistici russi in Europa nel caso di una guerra totale con la Russia, ha affermato il tenente generale Alexander Sollfrank, comandante del centro logistico militare della NATO in Germania, in un'intervista al Times.

Le forze armate della NATO hanno rafforzato la loro capacità e preparazione dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Sebbene la prospettiva che la guerra si trasformi in uno scontro totale tra l’Alleanza e la Russia sia stata finora scongiurata, si teme che l’Occidente non abbia veramente accettato che ciò possa ancora essere una possibilità.

I timori

Negli ultimi mesi diversi comandanti della NATO e altri leader dell’alleanza hanno messo in guardia in termini sempre più duri sui pericoli di una simile guerra e sull’impatto che potrebbe avere in tutta Europa. Il tenente ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della NATO, aveva dichiarato all’inizio di gennaio che i paesi della NATO dovrebbero essere preparati alla possibilità di una guerra totale con la Russia nei prossimi 20 anni.

Sollfrank e altri generali della NATO hanno avvertito che uno scontro militare diretto con la Russia potrebbe verificarsi già nei prossimi tre anni.

In un simile conflitto, la Germania verrebbe probabilmente presa di mira in quanto “piattaforma” centrale della logistica della NATO nell’Europa centrale, hanno affermato.

Le capacità difensive

Sollfrank ha affermato che la NATO ha già la capacità di difendere e probabilmente di scoraggiare una potenziale invasione russa. Ma dato l’attuale schieramento delle forze NATO in tutto il continente e la mancanza di preparazione sul fianco orientale, gli eserciti della NATO potrebbero essere costretti a fare “scelte costose”.

"Ci siamo concentrati molto sull'est", ha detto il generale di brigata Frank Schmitz. "Penso che abbiamo bisogno anche di capacità nelle retrovie: tutti i tipi di capacità". Ci sono ancora alcune questioni, come i problemi con l'intercambiabilità delle attrezzature e del personale della NATO, che potrebbero ostacolare una risposta adeguata, ha detto Sollfrank. "Penso che possiamo... iniziare e ridurre o adattare la burocrazia o ovunque sia possibile e necessario", ha aggiunto Sollfrank.