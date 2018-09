Lei fa la scoperta, ma il suo professore si aggiudica il Nobel. Cinquant'anni dopo ha la sua rivincita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamal'astrofisica vincitrice del- il cosiddetto “Oscar della Scienza” - da oltredi dollari. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questo premio le è stato assegnato per una scoperta del. La Burnell scoprì la prima pulsar della storia, una stella di neutroni, con un radiotelescopio realizzato assieme al suo supervisore all'Università di Cambridge, il professorSorprendentemente nel 1974 il comitato del Nobel decise di premiare Hewish per la scoperta, nonostante non avesse partecipato all'individuazione della stella.Oggi però, a più di 50 anni dalla scoperta, giustizia è stata fatta. Jocelyn Bell Burnell ha ricevuto il riconoscimento che meritava, ma ha deciso di non tenere per sé la cospicua cifra in denaro vinta. La Burnell, che oggi è rettrice dell'università di Dundee, in un'intervista alla BBC ha dichiarato di voler utilizzare i 3 milioni di dollari per istituire borse di studio per donne e minoranze etniche, che intendono seguire un percorso scientifico.