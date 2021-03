Astrazeneca, e adesso cosa succede? Il primo ministro della Thailandia Prayut Chan-o-cha e i ministri del suo governo hanno deciso di cancellare le vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca previste per oggi. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Sanità Prasit Watanapa, spiegando che la decisione segue la sospensione decisa da Danimarca, Norvegia e Islanda. L'azienda farmaceutica ha annunciato un ulteriore taglio alla fornitura di dosi nella Ue: nel primo trimestre saranno 30 milioni dosi, un terzo degli obblighi contrattuali e il 25% in meno rispetto agli impegni presi il mese scorso. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters. Secondo gli ultimi dati forniti a Bruxelles, AstraZeneca prevede di fornire 30,1 milioni entro la fine marzo e altri 20 milioni ad aprile. Il 25 febbraio, il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, aveva annunciato in commissione al Parlamento europeo che la società avrebbe tentato di fornire 40 milioni di dosi entro la fine di marzo.

«Sulla consegna dei vaccini» in Europa, AstraZeneca sta facendo «sforzi» ma «non del suo meglio», come previsto dai contratti con l'Ue. Lo ha scritto il commissario Ue per il Mercato unico, Thierry Breton, su Twitter.

AstraZeneca #vaccines delivery : I see efforts, but not “best efforts”. That’s not good enough yet for @AstraZeneca to meet its Q1 obligations. It’s time for AstraZeneca’s Board to exercise its fiduciary #responsibility and now do what it takes to fulfil AZ’s commitments. — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 11, 2021

«Vedo degli sforzi» da parte della casa farmaceutica anglo-svedese «ma non il massimo sforzo possibile. Questo non basta per rispettare gli obblighi assunti nel primo trimestre», ha evidenziato Breton, aggiungendo che «è tempo che il board di AstraZeneca si assuma la sua responsabilità fiduciaria e faccia ciò che serve per adempiere agli impegni».

#Thailand delayed the use of #AstraZeneca's Covid-19 vaccine scheduled to start on Friday with its prime minister and cabinet members taking the first shots, citing safety concerns after reports of blood clots in some vaccinated people in Europe. https://t.co/tMTg6AcfuF — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) March 12, 2021

L'Australia invece continuerà a somministrare AstraZeneca contro il Covid-19. Lo ha annunciato il responsabile medico del governo di Canberra, Paul Kelly, spiegando che «stiamo andando avanti con le vaccinazioni» e che «indaghiamo e prendiamo sul serio» le segnalazioni di coagulazioni del sangue. L'Australia ha ottenuto circa 54 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca.

Anche l'Istituto Paul Ehrlich, responsabile in Germania per i vaccini, continua a raccomandare Astrazeneca. Finora non ci sono prove che la morte in Danimarca sia “collegabile” con la vaccinazione corona con il vaccino - ha dichiarato l'istituto aggiungendo che «i benefici della vaccinazione superano i rischi noti».

Denmark, Norway and Iceland have temporarily stopped using the Oxford-AstraZeneca vaccine after a Danish woman who received the jab died from a blood clot. There is, however, no clear evidence yet that the AstraZeneca vaccine caused the death. https://t.co/PdToEiDD8Z — The Times (@thetimes) March 12, 2021

E in Italia?

Sono complessivamente 249.600 le dosi arrivate del lotto ABV2856 sospeso dall'Aifa dopo «casi avversi» registrati nella sua somministrazione. «La formazione di trombi è una delle conseguenze del Covid. Dovremmo controllare se le persone colpite non avessero contratto l'infezione in modo silente», suggerisce Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano. Sono 6.219.849 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'86,3% delle dosi finora consegnate, pari a 7.207.990 (5.202.990 Pfizer/BioNTech, 493.000 di Moderna e 1.512.000 di AstraZeneca), mentre ammonta a 1.861.852 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6.01 di oggi.

AstraZeneca vaccine use suspended in 9 countries ▪️8 EU member countries (Italy, Austria, Norway, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxembourg) and Iceland announced that the suspension of the use of the AstraZeneca COVID-19 vaccine due to suspicion of causing blood clotting. pic.twitter.com/HsJs2LAu3m — EHA News (@eha_news) March 12, 2021

«Le attuali vaccinazioni proseguiranno con altri lotti. Vogliamo tranquillizzare i cittadini: il sistema di sorveglianza attiva è stato attivato a largo raggio e non è necessario rivolgersi al sistema sanitario per informazioni sul numero di lotto di vaccino ricevuto». Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

Vaccini Covid non causano infarti. Immunologi: «In Gran Bretagna nessuna corrispondenza»

AstraZeneca, Rezza: «Ministero della Salute invierà ispettori». Sequestri Nas del lotto bloccato da Aifa

