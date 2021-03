Mentre la Germania discute se limitare l'uso del vaccino AstraZeneca solo agli ultrasessantenni, la multinazionale anglo-svedese annuncia d'aver cambiato nome al proprio farmaco anti Covid-19 che da ora - come regolarmente registrato - si chiamerà Vaxzevria.



Decisamente questo vaccino deve essere nato sotto una cattiva stella. Non si sono ancora placate del tutto le polemiche intorno alla sospensione della sua somministrazione in Europa per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati