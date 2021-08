AstraZeneca, in Australia ora si chiama Vaxzevria: prodotto a Melbourne, segue cambio di nome in Europa e Canada

AstraZeneca cambia nome, ma non identità. Il vaccino AstraZeneca si chiamerà ora Vaxzevria anche in Australia, dopo che la domanda presentata per cambiare nome è stata accolta dall'ente regolatore medico nazionale Therapeutic Goods Administration. La compagnia ha chiesto di approvare il rebranding, che porta il nome in linea con quello già adottato in Europa e in Canada. Vi era la preoccupazione che un nome differente in Australia potesse indurre altri Paesi a non riconoscere il vaccino nel pass vaccinale, quando riprenderanno i viaggi internazionali. Il nuovo nome è il solo cambiamento nel vaccino e restano invariati la produzione e il controllo qualità - precisa la Therapeutic Goods Administration in un comunicato.

Australia's regulatory authority has approved a name change for the #COVID19 vaccine AstraZeneca, which will now be known as Vaxzevria. #9Newshttps://t.co/sZiE6PIbER — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 19, 2021

«Ci aspettiamo che questo riduca la confusione e chiarisca ulteriormente che il vaccino prodotto a Melbourne da CSL (Commonwealth Serum Laboratories) e dalla sua affiliata Seqirus, è lo stesso che viene prodotto internazionalmente. Questo cambiamento di nome servirà a facilitare il riconoscimento internazionale per gli australiani che si sono vaccinati con AstraZeneca», prosegue il comunicato. AstraZeneca a sua volta assicura che il vaccino, ora Vaxzevria, è «una vaccinazione valida per viaggiare in Europa» perché ha già ricevuto autorizzazione di emergenza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. «Tutta la produzione nel mondo è condotta seguendo lo stesso processo stringente e ogni lotto passa oltre 60 test di qualità come parte del nostro robusto processo di controllo qualità», precisa. In Australia sono state finora somministrate otto milioni di dosi di AstraZeneca. E fino a ieri giovedì, oltre metà degli australiani sopra i 16 anni avevano ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid.