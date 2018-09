Asia Argento, Jimmy Bennett nel 2013 twittava: «Come è possibile farsi stuprare da una donna?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un nuovo colpo di scena nelle querelle fra, l'attore che accusa l'ormai ex giudice di X Factor di violenze sessuali nei suoi confronti. Il fronte si ribalta di nuovo, stavolta è Bennett sotto accusa, grazie ai dettagli di un report investigativo diffuso da "Il Fatto Quotidiano". Il giovane americano avrebbe avuto negli anni diversi problemi legali ed economici, che giustificherebbero la richiesta di soldi ad Asia Argento per le presunte molestie sessuali subite nel 2013.LEGGI ANCHE:Non solo, c'è undell'attore risalente al novembre 2013 - quindi sei mesi dopo l'incontro con l'italiana - che recita: «Che significa quando una donna dice che ti violenta? È mai possibile una cosa del genere?». Un messaggio, quest'ultimo, in netto contrasto con la sua posizione attuale. Insomma, anche Bennett avrebbe i suoi scheletri nell'armadio, che - se confermati - potrebbero scagionare e riabilitare Asia Argento da questa intricatissima vicenda.