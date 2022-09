Artemis punta alla Luna, diretta live streaming del primo lancio oggi alle 20.17: conto alla rovescia in corso a Cape Canaveral. Il ruolo dell'Italia

Artemis, conto alla rovescia in corso per il lancio di oggi 3 settembre: alle 20.17 (ora italiana) “apre” a Cape Canaveral la finestra di due ore per il primo tentativo dell'uomo di tornare sulla Luna con il programma in tre fasi che riprende il programma Apollo interrotto nel 1972. Il maiden flight (volo di debutto che potrà essere seguito in diretta live streaming su ilmessaggero.it) del razzo più potente costruito finora, lo Space Launch System (Sls), della Nasa è stato tentato il 29 agosto, ma il conto alla rovescia è stato bloccato a meno 40 minuti dal decollo per un insieme di problemi che gli accertamenti hanno poi ridimensionato. Importante il contributo italiano alla missione alla quale parteciperanno, nella seconda metà del decennio, anche astronauti con il tricolore sulla tuta spaziale.