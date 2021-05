Mosca, 4 anni a manifestante pro Navalny. L'accusa: «Attaccò e ferì un agente»

Il tribunale Tverskoy di Mosca ieri ha condannato in primo grado il 38enne Yevgheni Yesenov a quattro anni di reclusione accusandolo di aver attaccato un poliziotto durante una manifestazione a sostegno dell'oppositore russo in carcere, Alexiei Navalny: lo riporta il Moscow Times precisando che Yesenov è una delle 10.000 persone fermate a gennaio e febbraio in circa cento città della Russia durante i cortei per la liberazione di Navalny. Yesenov è stato fermato il 23 gennaio e i pm avevano chiesto per lui cinque anni di reclusione.

Secondo l'agenzia Interfax, gli investigatori accusano Yesenov di aver colpito alla testa diverse volte un poliziotto durante una protesta in piazza Pushkin a Mosca. Stando al Moscow Times, Yesenov si è dichiarato colpevole ma allo stesso tempo ha detto di non aver partecipato al corteo. Le proteste, largamente pacifiche, dello scorso inverno a favore di Navalny sono state soffocate dalla polizia con ondate di arresti e a colpi di manganello