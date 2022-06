Armi nucleari alla Bielorussia. È l'ultima promessa di Vladimir Putin al dittatore bielorusso Alexander Lukashenko. Si tratta del sistema missilistico Iskander-M, che può essere dotato di testate nucleari e dovrebbe essere consegnato nei prossimi mesi. Ieri, intanto, le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici dalla Bielorussia, i primi da quando la Russia ha abbandonato le sue offensive a nord e ad est di Kiev. Un'ondata di sei bombardieri russi Tu -22M3 "Backfire" ha lanciato 12 missili da crociera Kh-22 dallo spazio aereo bielorusso contro obiettivi a terra negli oblast di Kiev, Chernihiv e Sumy. Il governo ucraino ha affermato che questa è finora la prima volta che gli aerei russi hanno lanciato attacchi aerei sul territorio ucraino dallo spazio aereo bielorusso.

❗️At a meeting with #Lukashenko, Putin promised to transfer Iskander-M missile systems to #Belarus



"In next few months we will transfer Iskander-M missile systems to Belarus which can use both ballistic and cruise missiles and both in ordinary and nuclear versions," said #Putin. pic.twitter.com/cw8PT3tQk9

— NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2022