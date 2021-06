Armi per chi si vaccina. L'iniziativa del Governatore Jim Justice del West Virginia, Stati Uniti, è di quelle destinate a far scalpore. Lo scorso giovedì ha annunciato che chi si inietta il farmaco anti covid parteciperà a una lotteria che include come premi 1 milione di dollari e armi personalizzate. Un modo per aumentare e invogliare le personare a vaccinarsi. «Per poter vincere, devi iniettarti almeno una dose», ha dichiarato il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati