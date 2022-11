Guerra, 5 nuovi navi contro i sommergibili russi da 4 miliardi di sterline: la Gran Bretagna prepara l'armata anti-Putin

Un accordo multimilardario per l'acquisto di cinque nuove navi da guerra per rafforzare le difese della Gran Bretagna. Ad annunciarlo Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito che è tornato a bollare la Russia di Putin come uno Stato «paria».

La nuova "armata" britannica

L'annuncio del premier dell'arrivo di cinque fregate "Type 26" «prima della resa dei conti con la Russia» è giunto prima del vertice del G20 in corso in Indonesia. Oltre 4 miliardi di sterline saranno impegnate dalla Gran Bretagna per acquistare le navi da guerra avanzate, utilizzate principalmente per la guerra antisommergibile. Si aggiungeranno alla flotta alle tre attualmente in costruzione.

Le navi in costruzione

Il contratto, che è stato assegnato alla società britannica BAE Systems, prevede la creazione di 4.000 posti di lavoro. La costruzione di tutte e otto le fregate dovrebbe essere completata entro la metà degli anni 2030.

Le parole di Sunak

Annunciando l'accordo sulle navi da guerra, Sunak ha dichiarato: «Le azioni della Russia mettono a rischio tutti noi. Mentre diamo al popolo ucraino il sostegno di cui ha bisogno, stiamo anche sfruttando l'ampiezza e la profondità delle competenze del Regno Unito per proteggere noi stessi e i nostri alleati. Ciò include la costruzione della prossima generazione di navi da guerra britanniche». Quindi l'attacco a Putin: «Lui e i suoi non avranno mai un posto legittimo al tavolo fino a quando non metteranno fine alla loro guerra illegale in Ucraina».