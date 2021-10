Argentina, approvata legge per etichette alimentari

Gli alimenti in Argentina ora hanno l'etichetta. La Camera dei Deputati argentina ha approvato e convertito in legge un progetto riguardante l'etichettatura dei prodotti alimentari, volto a mettere in guardia i consumatori sull'eventuale eccesso di sostanze dannose per la salute. Il progetto, scrive l'agenzia di stampa Telam, è passato al termine di 70 interventi con 200 voti a favore; 22 contrari e 16 astenuti, in assenza di 18 deputati. Illustrando lo spirito della legge prima della discussione, la presidente della Commissione di Legislazione generale, Cecilia Moreau, ha affermato che «lo Stato argentino non vuole far finta di niente» in un contesto di «malattie croniche non trasmissibili» come obesità, ipertensione e problemi cardiaci, che colpiscono la sua popolazione e che possono appunto essere prevenute con una buona alimentazione.

In base alla nuova disposizione, che le imprese produttrici hanno 180 giorni di tempo per adottare, le etichette dovranno segnalare, ad esempio, la presenza di "zuccheri elevati", "grassi saturi elevati", o "quantità di sodio elevata".