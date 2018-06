L'Arabia Saudita, consegna le prime patenti di guida alle donne

Arrivano le prime patenti saudite per le donne dell'Arabia Saudita. Le autorità della monarchia del Golfo hanno iniziato a consegnare i primi permessi di guida alle donne a 20 giorni dalla promessa revoca del divieto di guida nel regno. «La Direzione generale di circolazione ha iniziato oggi a sostituire i permessi internazionali di guida, riconosciuti nel regno, con permessi sauditi in vista della data del 24 giugno quando alle donne sarà consentito guidare», annuncia l'agenzia di stampa ufficiale saudita Spa. La revoca del divieto rientra nell'ambizioso programma di riforme, sociali ed economiche, promosso dal giovane principe ereditario da Mohammed bin Salman per modernizzare il regno.

