Arabia Saudita, niente scuola per i no vax: obbligatorio per gli over 12 il vaccino per tornare in classe

Restrizioni ancora attive che puntano a far vaccinare le persone sono state adottate nei paesi arabi. In Arabia Saudita, tutti gli studenti non vaccinati di età superiore ai 12 anni non potranno frequentare la scuola fino a quando non saranno completamente vaccinati contro il coronavirus. Lo riferisce al Arabyia online, citando una nota del ministero dell'Istruzione saudita. Il ministro della pubblica Istruzione, Hamad al-Sheikh ha sottolineato l'importanza di attuare misure precauzionali nelle scuole per facilitare il ritorno all'istruzione in presenza e garantire la sicurezza degli studenti e dei membri del personale.

Già il primo agosto il ministero dell'Istruzione, in coordinamento con il Ministero della salute, aveva annunciato che tutti gli studenti e il personale scolastico devono essere completamente vaccinati prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il nuovo semestre scolastico inizierà il 29 agosto.