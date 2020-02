Anziana rischia di morire, il gatto la morde al collo e le salva la vita

Ultimo aggiornamento: 19:30

è una donna di, che vive da sola con il suo. Quest'anziana ha rischiato di morire, ma il suo animale domestico, mordendola al collo, è riuscito aUn vero e proprio miracolo, quello che è accaduto lo scorso 4 febbraio a Chelyabinsk, in, nella casa di. La donna, vedova, vive da sola con il suoche è diventato un vero e proprio eroe. A causa di un, infatti, l'appartamento dell'anziana è andato ae Dina, che in quel momento stava dormendo, aveva perso i sensi a causa delle esalazioni delIl, che si era reso conto del pericolo e aveva tentato invano di svegliare la sua padrona con forti miagolii, alla fine haenergicamente ildi Dina, riuscendo così a svegliarla e a permetterle di mettersi in salvo dalle fiamme. L'episodio è stato rivelato dalla nipote di Dina ad un portale russo, 74.ru : «Quando mia nonna si è svegliata, l'intero appartamento era avvolto dalle fiamme partite dal frigorifero e dalla stufa in cucina, c'era fumo ovunque». Per fortuna, la donna è riuscita ad abbandonare l'appartamento, chiamando i vigili del fuoco che sono poi riusciti a domare le fiamme. Il personale dell'ambulanza che ha soccorso l'anziana non ha dubbi: «Solo qualche minuto in più e sarebbe morta, il gatto le ha salvato la vita».