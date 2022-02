Si chiamava Mryia, che in ucraino vuol dire "sogno". Era l'aereo più grande del mondo ed apparteneva all'Ucraina. I russi l'hanno distrutto, come metafora di quello che vogliono infliggere alla nazione invasa. Un danno enorme per Kiev, ufficializzato dal ministro degli Esteri Kuleba: «La Russia potrebbe aver distrutto il nostro "Mriya". Ma non potranno mai distruggere il nostro sogno di uno Stato europeo forte, libero e democratico. Prevarremo!», ha scritto in una nota su Twitter.

L'aereo si trovava di base alla fabbrica Antonov all’aeroporto di Hostomel, nord ovest di Kiev, dove il 24 febbraio i due eserciti sono stati protagonisti di tremendi scontri. L'aeroporto era considerato obiettivo chiave dalla Russia, ma attualmente è ancora in mano alle forze ucraine.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Ucraina, la Germania stanzia 100 miliardi per le forze armate. L'ipotesi di creare un esercito europeo prende quota

Russia: «Munizioni al fosforo bianco usate dall'esercito ucraino»: di cosa si tratta e perché queste armi chimiche sono altamente pericolose

Distrutto l'Antonov, simbolo dei sogni ucraini

L'Antonov era un simbolo geopolitico conteso: alcuni ucraini l’hanno usato come segno della resistenza, mentre russi e filorussi lo considerano parte della storia della Russia. Era stato costruito come esemplare unico alla fine degli anni 80 e fino ad oggi era ancora l'aereo più grande al mondo. Era in grado di trasportare un carico di circa 250 tonnellate e vantava 84 metri di lunghezza, 88.4 di larghezza e 18.1 di altezza, per una superficie alare di 905 metri quadri.