di Emiliana Costa

Casados desde 1937 Masao e Miyako Matsumoto foram reconhecidos com o casal mais velho do mundo pelo Guinness book.

Miyako revela que o segredo para uma união duradoura é a PACIÊNCIA. Tá vendo aí @Barbara_Gallo_ . Paciência comigo 😁, Te amo minha linda. pic.twitter.com/JFHWCz7M9u — Wallace (@W_Almeida92) 6 settembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA