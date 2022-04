Angelina Jolie a Leopoli, la fuga nel bunker ​dell'attrice mentre suona l'allarme antiaereo

Angelina Jolie, in visita a sorpresa a Leopoli, è stata ripresa mentre correva a mettersi al riparo durante un allarme antiaereo. Nel filmato di vede l'attrice e regista statunitense che cammina a passo svelto con il suo entourage. La star, 46 anni, inviata speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, era stata avvistata questo pomeriggio in un bar nel centro. Vestita con abiti casual e uno zaino, aveva salutato tutti sorridendo e rivolgendosi all'obiettivo della telecamera. Subito riconosciuta dai fan ucraini, Jolie si era anche ferma anche per firmare gli autografi.

