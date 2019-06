Angela Merkel colta di nuovo da tremori sul palco, paura per la Cancelliera

Ancora un malore per Angela Merkel. Stamattina un altro episodio di tremore per la cancelliera tedesca durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia Christine Lambrecht. La cancelliera si trovava nella sede del presidente della Repubblica, il castello di Bellevue, quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo. Un analogo episodio era successo 8 giorni fa durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky e il caso aveva dato adito a speculazioni sulla salute della cancelliera.