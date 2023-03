Fotografa di nascosto (per un mese) la ragazza con l'anello di fidanzamento, poi la proposta di matrimonio

È riuscito a fotografare di nascosto la ragazza insieme all'anello di fidanzamento prima della proposta di matrimonio. Mentre erano a letto, al supermercato e in vacanza. Diversi momenti raccolti poi in un filmato che dura circa 20 secondi. Sono 8, in particolare, le scene raccolte dall'uomo.

Licia Colò torna single dopo 20 anni di matrimonio: «Io e mio marito ci siamo lasciati»

Fotografa di nascosto la ragazza con l'anello di fidanzamento, il video

Nel filmato, caricato sul social newtwork Reddit, si vede il ragazzo scattarsi un selfie mentre la partner riprende in un video con la telecamera un fiume. Lui, invece, apre la scatola con l'anello e si inquadra sorridente con gli occhiali da sole. Poi riesce anche a posare il brillante nella mano di lei mentre dorme. E, anche in questo caso, la fotografa. Lei rimane sempre ignara di tutto: per un mese.

La proposta di matrimonio sulla spiaggia

Ci sono altre scene riprese, e poi montate insieme, dal ragazzo. Come quando sono insieme e lui decide di scattarsi un selfie mentre indossa l'anello e lei è indaffarata in cucina. E infine mentre sono a letto. La conclusione è la proposta finale di matrimonio, sulla spiaggia. Lui inginocchiato e lei in piedi, con il vestito mosso dal vento. Con un sorriso che lascia intendere che abbia detto di sì.