Andrew Cuomo, le accuse choc: «Ha molestato molte donne»

Andrew Cuomo ora trema davvero. Le indagini interne avviate dalla procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, hanno confermato le peggiori previsioni, arrivando a conclusioni shock: il governatore «ha molestato sessualmente diverse donne, molte di loro giovani, violando le leggi statali e federali». Non solo: Cuomo, con un chiaro abuso di potere, ha messo in atto delle rappresaglie contro chi ha provato a denunciare le molestie, creando all'interno dei suoi uffici «un clima di paura e di intimidazione». Si tratta di accuse pesantissime che prefigurano reati gravissimi e che potrebbero presto portare ad una incriminazione del governatore da parte della magistratura newyorchese, con capi di accusa di natura anche penale.

Cuomo, le accuse choc

Mentre sul fronte politico gran parte degli stessi democratici torna alla carica per avviare il processo di impeachment o per costringere Cuomo alle dimissioni, costringendolo a rinunciare definitivamente a candidarsi per un quarto mandato. Quanto basta insomma per decretare la fine della carriera politica di un uomo che fino a pochi mesi fa, in piena pandemia, era visto come un futuro leader nazionale, magari proiettato verso la Casa Bianca, l'unico davvero in grado di contrastare l'allora presidente Donald Trump.

NY AG Letitia James: "Governor Cuomo sexually harassed current and former state employees in violation of federal and state laws. The independent investigation found that governor Cuomo sexually harassed multiple women." pic.twitter.com/md7WtYyHK9 — andrew kaczynski (@KFILE) August 3, 2021

Ma nelle 165 pagine del rapporto della procuratrice James, completate dopo un interrogatorio del governatore durato ben undici ore, si traccia un quadro definito «molto inquietante»: un quadro chiaro fatto «non di episodi e incidenti isolati» ma di un modello di comportamento usuale e perpetuato nel tempo. Almeno sette le donne che accusano il governatore, tra cui un'attuale dipendente dello stato di New York, una ex dipendente, un'agente della polizia statale e una funzionaria dell'azienda energetica.

«La nostra indagine indipendente - ha spiegato la procuratrice generale dello stato - ha portato a scoprire come Cuomo abbia molestato diverse donne palpeggiandole, baciandole, abbracciandole, il tutto senza il loro consenso». E molestandole ancora con commenti «inappropriati». Molti di questi episodi, poi, sono avvenuti nelle stanze degli uffici del governatore. «Una condotta che corrode il tessuto delle nostre istituzioni e che getta luce sull'ingiustizia che può annidarsi anche i più alti livelli del nostro governo», ha denunciato James, definendo «eroine» le donne che hanno avuto il coraggio di farsi avanti.

Cuomo, 63 anni, esponente di una delle famiglie italoamericane più influenti e figlio dell'ex governatore dello stato di New York Mario Cuomo, era finito nel mirino delle critiche anche per il conteggio delle vittime da Covid nelle residenze per anziani, con in numeri ufficiali che sarebbero stati ridimensionati per mettere in luce la risposta virtuosa alla pandemia da parte dello stato di New York.