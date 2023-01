Il principe Andrea è all'ultimo posto nell'indice di popolarità dei Royals britannici dopo Harry e Meghan, ma forse potrà risalire rapidamente la classifica. Ghislaine Maxwell, l'amica del pedofilo Jeffrey Epstein, ha rilasciato una intervista dal carcere dove sta scontando la condanna a 20 anni per scagionare il figlio della regina Elisabetta dall'accusa di avere abusato dell'allora minorenne Virginia Roberts. Secondo Maxwell, la foto portata da Roberts a prova della relazione è un falso. Nella famosa immagine, Andrea si stringe a Virginia cingendola alla vita con il braccio sinistro e al loro fianco compare anche Ghislaine. Ma ora la complice di Epstein dice di «non avere memoria» di quell'incontro e di «non avere mai pensato nemmeno per un secondo che quella foto fosse autentica». «Non c'è mai stato un originale ha detto -. Quella foto non esiste».

Il caso

Secondo Roberts, che si è sposata e oggi porta un cognome diverso, Giuffre, l'incontro avvenne nel marzo del 2001 nella casa di Mayfair di Ghislaine e continuò in camera da letto. Andrea ha sempre negato questa circostanza. Nel 2019, intervistato da Emily Maitlis per la trasmissione Newsnight, disse di non avere ricordi «di incontri con la signorina Roberts» e aggiunse: «Non ho alcuna memoria di avere posato per quella foto». Alcuni amici del Duca avevano rilevato anomalie nell'immagine, sostenendo che si trattasse di un fotomontaggio. Il braccio sinistro di Andrea che cinge Virginia sembra essere troppo lungo, le dita della mano non paiono uguali alle sue, la differenza di altezza tra i due non corrisponde alla realtà. Anche Lady Victoria Hervey, figlia della 6a marchesa di Bristol, aveva raccolto testimonianze che scagionavano Andrea, e aveva notato che gli abiti di Roberts nella foto erano gli stessi che aveva indossato a un party sullo yacht di Naomi Campbell a St Tropez nel maggio del 2001. Lady Victoria afferma di avere parlato con diverse vittime di Epstein, tutte convinte che l'immagine fosse un fotomontaggio creato dalla stessa Roberts e da Maria Farmer, un'altra vittima assunta dal pedofilo come esperta di photoshopping. La foto fu pubblicata per la prima volta dal Mail on Sunday nel 2011. Roberts disse agli inviati del giornale di aver consegnato l'originale al FBI.

La donna aveva presentato una denuncia contro il principe Andrea a New York nel 2021, cosa che costrinse poi la regina Elisabetta a rimuovere il figlio da qualunque incarico nella Royal Family e a privarlo dei gradi militari. Per evitare un processo nel quale sarebbe stato chiamato a testimoniare e scongiurare il risalto mediatico che ne sarebbe seguito, Andrea ha raggiunto nel febbraio del 2022 un accordo con Roberts, versandole una cifra che si dice si aggiri sui 12 milioni di sterline, quasi 14 milioni di euro. Emarginato, considerato la pecora nera della famiglia e quasi privo di risorse personali, Andrea ha passato due anni terribili con i quali ha pagato le sue leggerezze e la tracotanza. Ma forse ora potrà difendersi con maggiore forza dall'accusa più infamante, quella di avere abusato di una ragazza all'epoca minorenne. Tra l'altro, la regina Elisabetta gli ha lasciato in eredità una decina di milioni, e gli amici del Duca di York dicono che intende usarli per intentare ora lui una causa contro Virginia Roberts Giuffre, e riavere indietro i suoi soldi. Ma la cosa più importante è che riabbia indietro, se ci riuscirà, la dignità e l'onore perduti.