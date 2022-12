Amiche e colleghe «sembrano sorelle»: fanno il test del Dna e scoprono di esserlo davvero

Colleghe di lavoro e migliori amiche, alla fine scoprono di essere anche sorelle. È la storia incredibile di Julia Tinetti, 31 anni e Cassandra Madison, 32 anni che grazie a un test del Dna hanno scoperto di essere figlie degli stessi genitori biologici e di essere state adottate dallo stesso paese.

L'incontro casuale

Le due ragazze si sono conosciute nel 2013 dietro al bancone del bar Russian Lady di New Haven (New York) dove entrambe lavoravano. Dopo alcuni mesi, sono diventate amiche, hanno cominciato a uscire insieme e hanno notato che entrambe avevano un tatuaggio con la bandiera della Repubblica Dominicana e che erano state adottate in quel paese. «Siamo diventate subito molto unite, abbiamo iniziato a uscire e ci siamo trovate molto d'accordo l'una con l'altra. Ci siamo rese conto di essere simili» raccontano le due ragazze. Anche le battute di alcuni avventori del bar e colleghi di lavoro sulla loro somiglianza fisica le hanno spinte a credere che forse potesse esserci qualche grado di parentela. E da lì è nata l'indagine.

La ricerca e il test del Dna

I documenti d'adozione smentivano l'ipotesi che le due ragazze potessero essere sorelle: nate a un anno di distanza l'una dall'altra risultavano adottate da due città differenti. Nel 2018 però è arrivata la conferma che i loro sospetti erano veri. Julia Tinetti ha deciso di fare un test per il Dna di 23andMe per scoprire il suo passato genetico. Lo stesso è stato eseguito anche da Cassandra Madison e incredibilmente le due hanno scoperto di essere sorelle.

La famiglia ritrovata

Il loro padre biologico Adriano Luna Collado vive ancora nella Repubblica Dominicana. Mentre la madre biologica Yulianna Collado, è morta nel 2015 dopo aver subito un attacco di cuore. La coppia ha avuto 9 figli (3 maschi e sei femmine) ma aveva dato in adozione Julia e Cassandra perché le due bimbe erano nate in un momento di difficoltà economica e non potevano occuparsi di loro. Così Julia e Cassandra hanno scoperto la loro numerosa famiglia, con numerosi fratelli e nipoti. Entrambe sono andate in Repubblica Dominicana a consoscere i parenti "ritrovati".