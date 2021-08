Per la prima volta nella storia l'uomo tenterà di cambiare la rotta di un corpo celeste. Questo autunno la Nasa farà partire da una base in California una navicella spaziale il cui compito sarà semplicemente di andare a schiantarsi alla velocità di 24 mila chilometri orari su un asteroide lontano 11 milioni di chilometri dalla terra. L'asteroide contro cui verrà sparata la navicella, Dimorphos, non è in se stesso un pericolo per il nostro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati