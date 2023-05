Lady Amelia Windsor, chi è l'aristocratica (modella) più glamour della Royal Family esclusa dall'incoronazione di Re Carlo: età, fidanzato Instagram

A soli 27 anni, Lady Amelia Windsor è una delle giovani aristocratiche più glamour del Regno Unito. La cover girl di Tatler è attualmente la 43esima in linea di successione al trono ed è stata notoriamente soprannominata «il membro più bello della famiglia reale» della rivista nel 2016. Lady Amelia, sua sorella maggiore Lady Marina e suo fratello Edward Windsor sono i nipoti del primo cugino della regina, il duca di Kent. Eppure è stata esclusa dalla lista degli invitati all'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla, domani 6 maggio 2023. Ma chi è Lady Amelia Windsor?

Lady Amelia Windsor chi è

Lady Amelia Windsor, all'anagrafe Amelia Sophia Theodora Mary Margaret Windsor, è nata il 24 agosto 1995 (ha 27 anni) al Rosie Hospital di Cambridge . È stata battezzata nel dicembre 1995 alla Chapel Royal , St James's Palace . È la figlia minore di George Windsor, conte di St Andrews, e Sylvana Tomaselli. Suo nonno paterno, il duca di Kent, è cugino di primo grado della defunta regina Elisabetta II, mentre suo padre è cugino di secondo grado del re Carlo III. Questo la rende quindi cugina di terzo grado del Principe di Galles e del Duca di Sussex. Suo padre, il conte di St Andrews, fu cancellato dalla linea di successione quando sposò Sylvana perché era cresciuta come cattolica romana. Tuttavia, nel 2013, è stato approvato il Succession to the Crown Act, che ha concesso nuovamente i diritti di successione al conte di St Andrews. Suo figlio Edward e la figlia maggiore Marina erano stati entrambi confermati nella fede cattolica romana da allora, il che significa che non sono ancora idonei a succedere al trono. Tuttavia, Amelia non è stata confermata quando è stata approvata la legge, motivo per cui è ancora inclusa nella linea di successione. Come innumerevoli altri bambini reali, è stata battezzata alla Chapel Royal, St James's Palace e da bambina ha partecipato alle celebrazioni Trooping the Colour a Buckingham Palace. Nel 2013 è stata presentata alla società al Bal des débutantes.

Gli studi

A parte questi rari eventi pubblici, da bambina è stata in gran parte tenuta fuori dai riflettori ed è stata mandata al collegio di St Mary ad Ascot. La reale ha fatto il suo debutto nella società dopo aver lasciato St Mary's all'età di 18 anni al Bal des Debutantes nel 2013, insieme all'aristocratica italiana Donna Melusine Ruspoli e alla principessa reale indiana Akshita Bhanj Deo, Successivamente, Amelia si è presa un anno sabbatico per esplorare l'India e la Thailandia, prima di tornare nel Regno Unito e studiare francese e italiano all'Università di Edimburgo. Non ha partecipato al "matrimonio dell'anno" del principe Harry e Meghan Markle nel 2018. Come molti membri della famiglia reale, Lady Amelia è appassionata di conservazione e opere di beneficenza. Da gennaio 2021 è la patrona del Cross River Gorilla Project, un'iniziativa per la fauna selvatica che mira a proteggere dall'estinzione i gorilla di Cross River in pericolo di estinzione.

La carriera da modella (nella stessa agenzia di Kate Moss)

Lady Amelia è una modella sotto contratto con Storm Model Management, che nella sua scuderia ha anche Lady Kitty Spencer, Cara Delevingne e Kate Moss. Nel 2016 è stata la ragazza copertina di Tatler. Nel febbraio 2017 ha sfilato per Dolce & Gabbana alla settimana della moda milanese. Ha anche sfilato nella collezione primavera 2019 di Dolce & Gabbana. È apparsa sulla copertina di agosto 2017 di Vogue Japan. Nel 2018, Lady Amelia ha pubblicato una collaborazione con un'azienda di calzature ed è stata protagonista del video della collezione. Il 20% dei proventi della sua collezione di scarpe è stato donato a War Child, un ente di beneficenza che aiuta i bambini nelle aree di conflitto. Lady Amelia ha molte aziende di moda. Nell'ottobre 2018 Lady Amelia è diventata la portavoce del marchio di make-up britannico Illamasqua . Nel 2020, Lady Amelia ha iniziato a contribuire a una nuova piattaforma ambientale chiamata Talia Collective, scrivendo di viaggi ecologici e stile di vita

Vita privata e Instagram

Appartiene a una delle famiglie più famose al mondo e vanta oltre 103.000 follower su Instagram (@amelwindsor), ma Amelia è comunque riuscita a mantenere privata la sua vita amorosa. Non ha mai parlato pubblicamente di alcun partner. Tuttavia, ha accennato al mal di cuore mentre parlava a una pubblicazione francese l'anno scorso. Ha confessato che i suoi vent'anni sono «follia» e allude ad aver avuto momenti difficili. Ma lei sembra avere un bel caratterino e risponde ai problemi di cuore così: «Devi imparare a non essere sopraffatto dalla vita e... cerca di continuare a ballare».

Dove vive

La modella vive con sua sorella Lady Marina, 29 anni, a Notting Hill. Parlando con House and Garden nel 2019, Amelia ha descritto come hanno trasformato il loro appartamento in un «santuario». Disse: «Il nostro obiettivo è renderlo un piccolo santuario in mezzo alla frenesia della vita londinese», ha aggiunto. Sulle pareti piatti dipinti, acquistati durante un viaggio in Italia. Amelia ha ammesso che le due sorelle tendono a collezionare oggetti ovunque le portino i loro viaggi e al mercato di Portobello. Accanto alla cucina, un salotto con un bel tavolo, alcune sedie e una credenza ricoperta di cianfrusaglie, comprese cornici e specchietti, oltre a carte e libri vari. . «Il soggiorno è di gran lunga la mia parte preferita dell'appartamento. Quando sono a casa, mi trovi lì ad ascoltare la musica di Radio 4 o 6 con una tazza di caffè». Una casa colorata e decisa piena di piante, perchè la vivacità di Amelia si rispecchia in ogni cosa. Nella casa come nella moda.