Allatta figlio dell'amica più volte e senza consenso. Mamma disperata sui social: «Non mi potrò fidare più di nessuno»

Choc tra amiche. Una mamma ha scoperto che l'amica allattava suo figlio senza consenso - non una, ma per ben due volte - senza il permesso di farlo. Gli utenti dei social media hanno confortato la madre sconvolta e che si sente «scoraggiata». Quando si tratta di crescere i figli, ci sono molte scelte personali che ogni genitore deve fare per sé. Dal nome che si sceglie al fatto che la mamma intenda o meno allattare al seno, spetta a ogni famiglia decidere cosa sia meglio per loro. È quindi facile comprendere lo choc di una mamma che ha scoperto che un'amica ha allattato suo figlio senza permesso.

In un video straziante postato su TikTok, la mamma era visibilmente e udibilmente sconvolta mentre condivideva la sua storia.

La mamma, che posta con l'account TikTok @afieqahhasanah's, ha attirato l'attenzione di oltre due milioni di persone, con centinaia di commenti di genitori preoccupati che hanno prontamente offerto parole di conforto.

Nella clip, la mamma malese ha spiegato che la sua amica la stava aiutando con la cura dei bambini in quel momento, secondo la traduzione di Asia One. «In quel momento ero impegnata a portare delle cose e quando sono arrivata mi ha chiesto Haider (il figlio, ndr.), così gliel'ho dato perché era una persona vicina a me. Non mi aspettavo che potesse fare una cosa del genere», ha sottolineato. Purtroppo non si aspettava quello che è successo dopo. «Ma all'improvviso, mentre portavo quelle cose, ho visto che lei stava facendo qualcosa sul retro, in una sala aperta. Si è scoperto che stava allattando Haider».

Quando la mamma ha scoperto quello che era successo, la sua amica ha cercato di difendere le sue azioni, dicendo che il bambino stava piangendo. Tuttavia, il genitore, che dice di aver recentemente allattato al seno il bambino, non ha accettato il ragionamento. «Questo incidente mi perseguiterà», ha rivelato. Ma, purtroppo, la storia non si è fermata qui. Il genitore ha raccontato che la sua amica è stata sorpresa ad allattare di nuovo il suo bambino e questa volta è stata scoperta dalla nonna del bambino.

Spiegando la sua preoccupazione, la mamma ha detto agli utenti: «Ora sto facendo fatica a togliermelo dalla testa. È difficile per me fidarmi delle altre persone ora. Sono molto scoraggiata. Mi prendo cura dei miei figli, assicurandomi che nessuno li baci o li abbracci a caso perché ho paura che vengano contagiati da malattie».