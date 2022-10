Allarme bomba a Londra, evacuate Downing Street e Whitehall per un pacco sospetto

Allarme bomba a Londra. Whitehall è stata messa in isolamento questa mattina e le persone sono state evacuate dopo che è stato trovato un "pacchetto sospetto". Centinaia di persone si sono radunate alla Horse Guards Parade, dietro Downing Street, dopo che è stato detto loro di lasciare i loro edifici e l'area è stata chiusa.

La polizia ha ora valutato l'oggetto e lo ha dichiarato "non sospetto", quindi il cordone è stato revocato e i lavoratori sono stati autorizzati a tornare nei loro uffici. Le strade erano state chiuse a tutti i pedoni e ai veicoli da Parliament Square.

Le persone sono state invitate a evitare l'area mentre veniva valutato l'oggetto sospetto. Un funzionario del governo ha detto che alcuni degli edifici governativi lungo Whitehall sono stati svuotati. La polizia metropolitana ha dichiarato: "Ufficiali specializzati hanno valutato l'oggetto a #Whitehall ed è stato dichiarato non sospetto. «Il cordone è stato tolto. Grazie per la vostra pazienza.'

Police were called at 11.42hrs on Tuesday, 18 October to reports of a suspicious package in #Whitehall.

Officers are in attendance and a cordon is in place as a precaution.

The item will be assessed by specialist officers.

Please avoid the area.

— MPS Westminster (@MPSWestminster) October 18, 2022