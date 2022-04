Alina Kabeava, l'amante di Putin riappare in pubblico (con la fede al dito): si sono sposati?

La presunta amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, è riapparsa a Mosca questa settimana ed è stata fotografata con indosso quella che sembra essere una fede nuziale, suscitando voci che la 38enne avrebbe sposato il presidente russo mentre era nascosta. Fino ad oggi le voci avevano ipotizzato che Alina si nascondesse in una lussuosa villa svizzera con i figli che avrebbe avuto proprio con Putin o che si fosse nascosta in un bunker sotterraneo in Siberia con lo zar e la sua cerchia ristretta.



Kabaeva è stata avvistata a una prova di ginnastica ritmica per ragazzi a Mosca, segnando la sua prima apparizione pubblica dopo settimane. L'allenatore Ekaterina Sirotina ha condiviso le foto dell'evento su Instagram, nonostante il divieto di immagini dall'interno delle prove da parte del Cremlino.

Putin «è malato», dalle mani sul tavolo al picchiettio del piede: i nuovi indizi nel video con Shoigu

La fede



In Russia è consuetudine che le coppie sposate indossino le fedi nuziali al terzo dito della mano destra. In un'immagine, Kabaeva ha posato con le ginnaste e sul suo "anulare" destro è visibile una piccola fascia, che ha suscitato voci nei tabloid ucraini sul fatto che si sia sposata segretamente. In altre immagini, le sue mani sono in tasca.

Le foto hanno anche suscitato speculazioni sul fatto che avesse usato lo stesso chirurgo estetico di Putin. I tabloid in lingua russa hanno anche evidenziato che il volto di Kabaeva era cambiato.

Il nascondiglio

Si ritiene che Kabaeva detenga un certo numero di passaporti con nomi diversi. I suoi movimenti hanno continuato a essere altamente speculati poiché il governo svizzero ha dovuto far fronte alle richieste di aggiungerla all'elenco delle persone sanzionate. Più di 60 parlamentari ucraini hanno firmato un appello a Claude Wild, l'ambasciatore della Confederazione Svizzera in Ucraina, chiedendo di spingere il suo governo ad aggiungere Kabaeva a un elenco di individui russi sanzionati.



La politologa Valery Solovey ha precedentemente ipotizzato che potrebbe trovarsi in una "città sotterranea dotata delle ultime scienze e tecnologie" in Siberia insieme a Putin. Solovey ha dichiarato in una recente intervista: "Dubito fortemente che Alina Kabaeva si nascondesse in Svizzera. “Secondo le mie informazioni, è stata nella Federazione Russa, in un luogo assolutamente sicuro. Non ho dubbi che il presidente russo farà tutto il possibile e persino impossibile per proteggere la sua famiglia.





Secondo quanto riferito, gli amici dell'ex parlamentare russa l'hanno anche implorata di tornare a Mosca per convincere Putin a porre fine alla guerra, aggiungendo ulteriori speculazioni sul fatto che non sia in Russia. Kabaeva si vede raramente in pubblico, ma a dicembre è stata ripresa in video mentre ballava a Mosca. Nell'agosto 2021, è andata alla TV di stato per denunciare i giudici di Tokyo 2020 dopo che la star russa Dina Averina non è riuscita a vincere una medaglia d'oro nella ginnastica ritmica.