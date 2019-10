Gli alieni esistono? Ecco la verità: Edward Snowden svela tutti i segreti della Cia

di Luca Marfé

Prima di diventare l’uomo più ricercato al mondo e prima del suo esilio diè stato un impiegato dellae un consulente esterno dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale. Un doppio incarico che, tradotto in altre parole, traccia il profilo di un uomo degli Stati Uniti, dentro agli Stati Uniti. Ed è proprio in quel dietro le quinte che, da amante ossessivo della verità ad ogni costo, ha cercato risposte per anni. Ha scavato negli archivi, ha scandagliato fondali evidentemente impediti al grande pubblico, ha avuto accesso a dossier segretissimi. Ed è lui stesso a far calare il sipario sulle domande che arrovellano la società dentro e fuori dalla rete.«Glinon hanno mai contattato la Terra o quanto meno non hanno mai contattato l’intelligence statunitense».Questo è quanto scrive nel suo ultimo libro, una raccolta di memorie in cui prova a spiegare il suo stato d’animo e gli svariati “perché” che lo hanno spinto a violare il sistema a stelle e strisce.Nessuna traccia tangibile di vita extraterrestre, ma non solo ufo e ancora spazio.Nessuna messa in scena, come del resto nessun falso allarmismo sul fronte del Cambiamento Climatico che, sì, «È in atto per davvero».Le scie chimiche, invece, assieme alle tante teorie del complotto che gli orbitano attorno, vengono bollate con una parola stringata che non lascia adito a dubbi:Eroe o traditore, in precedenza parte di quello stesso sistema che si è ritrovato successivamente a combattere, Snowden insiste lungo il cammino scomodo delle sue verità.