Algeri, si schianta aereo militare Oltre 250 i morti Mappa

257 le vittime.

L'aereo militare precipitato «si è schiantato nel perimetro della base aerea di Boufarik (Blida)» ed era diretto a Bechar, nel sud-ovest, scrive l'agenzia algerina Aps citando «una fonte militare». «Un denso fumo nero saliva dall'apparecchio in fiamme, visibile dall'autostrada che va da Algeri e Blida in seguito allo schianto di cui si ignora per ora il bilancio», aggiunge l'Aps citando un proprio giornalista. «Unità speciali della Protezione civile sono state mobilitate sul posto per soccorrere eventuali vittime», viene aggiunto.

I media locali precisano che il velivolo precipitato era un aereo da trasporto prodotto dalla Ilyushin. Secondo l'emittente al-Arabiya, la maggior parte dei passeggeri a bordo erano militari. Boufarik, il luogo dello schianto, si trova a circa 30 chilometri dalla capitale Algeri. Al momento secondo al-Jazeera sarebbero