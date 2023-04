Alessandro Parini, l'attentatore di Tel Aviv era un padre di 6 figlie: lavorava a scuola come bidello

Alessandro Parini, tanti ancora i dubbi legati alla ricostruzione dell'attentato di Tel Aviv di venerdì sera. Sorprende anche il ritratto di chi ne ha provocato la morte. Il fratello del presunto attentatore, Omar Abu Jaber, ha detto al sito Ynet di ritenere che quanto è accaduto ieri sera sia stato un incidente e non un attacco deliberato. «Yousef aveva sei figlie, aveva dei nipotini, amava tutti e sorrideva sempre. Era contrario agli attacchi (terroristici), inequivocabilmente», ha affermato il fratello.

Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv. Il racconto dell'amico: «L'auto, poi gli spari». I genitori: «Era un ragazzo semplice»

Alessandro Parini, chi era l'attentatore

Era padre di sei figlie e lavorava come bidello in una scuola, il 45enne Yousef Abu Jaber, il presunto attentatore che ieri sera ha provocato la morte di Alessandro Parini ed il ferimento di un gruppo di turisti, investendoli con l'auto a Tel Aviv. Ucciso sul posto dalla polizia, Abu Jaber era un cittadino israeliano, residente a Kafr Qassem, a est di Tel Aviv. Non aveva precedenti penali e lavorava da alcuni anni come bidello in una scuola media a Kiryat Ono, un sobborgo di Tel Aviv. «Conoscevo Yousef Abu Jaber, era una persona molto carina con tutto lo staff. Molte cose non sono ancora chiare. Non avrei mai immaginato che fosse un potenziale terrorista», ha detto una dipendente della scuola a Ynet. Studenti e insegnanti della scuola, riferisce il sito, raccontano che l'uomo amava ridere e ballare. E che due anni fa aveva invitato a casa sua gli insegnanti a condividere l'Iftar, il pasto che segna la rottura del digiuno diurno del ramadan.

Israele, Pasqua di sanque: ucciso in attentato turista italiano