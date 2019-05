Albania, scontri a Tirana: molotov contro le sedi di governo e Parlamento Diretta

Gli incidenti sono avvenuti questa sera a Tirana, dove l'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha è scesa nuovamente in piazza per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama e la formazione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. Bottiglie incendiarie, sacche d'inchiostro e fumogeni sono stati lanciati dai manifestanti contro le sedi del governo e quella del Parlamento, che si trova di fronte.

🎥 Scenes outside the PM's Office in Tirana, where anti-govt demonstrators are throwing Molotov cocktails and smoke bombs at the building and police. Officers have managed to reform their cordon around the building after protesters earlier broke through it. pic.twitter.com/kIdw9BXfz0