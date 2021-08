Albania, il legame con l'Italia continua: «L'integrazione dei nostri due popoli continua e si rafforza tutt'oggi»

Il legame tra Albania e Italia continua inarrestabile. È «ai baresi e a tutto il popolo italiano» che va il pensiero del presidente albanese, già premier dal 1999 al 2002. Perché «hanno dimostrato un legame stretto e fraterno tra i nostri due popoli», prosegue. Un legame che è «testimoniato ormai da più di cinque secoli dall'emigrazione dei nostri Arbëresh in Italia, dopo la morte del nostro Eroe Nazionale, Gjergj Kastrioti Skënderbeu», ricorda Meta. «Grazie al sostegno e al legame fraterno con il popolo italiano, gli Arbëresh conservano ancora la loro tradizione, la lingua, la religione, gli usi e i costumi», prosegue.

Già ministro degli Esteri dal 2002 al 2003, Ilir Meta sottolinea che «la convivenza e l'integrazione dei nostri due popoli continua e si rafforza tutt'oggi, tramite il contributo delle comunità albanesi in tutti gli ambiti della vita e dello sviluppo dell'Italia». Tornando al trentennale dello sbarco della Vlora, Meta parla di «un ricordo indimenticabile del passato, che ha chiuso un capitolo di isolamento per l'Albania e ha creato nuove importanti realtà sociali ed economiche per entrambi i nostri Paesi». Un anniversario dal quale ripartire perché «questo evento importantissimo di straordinario sacrificio umano ci invita tutti a lavorare per costruire un futuro migliore per i nostri paesi e popoli».

(1/2) On this day, 30 years ago, on August 8, 1991, about 20,000 Albanians landed on the shores of Italy, in search of freedom and hope, witnessing to the world the tragedy and poverty of the most oppressed and isolated people in the continent. 🇦🇱 pic.twitter.com/6dubdgAvbf

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) August 8, 2021