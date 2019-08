© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ragazzi gay italiani sono stati aggrediti, la scorsa notte, ain. Andrea, di 19 anni, della provincia di Vercelli, e Luca, 25enne milanese, stavano uscendo da una discoteca gay, quando sono stati picchiati all'urlo di "Fucking asshole, fucking Bitch". A darne notizia è ilLuca ha cercato di difendere l'amico Andrea ma ha ricevuto pugni e calci anche sul viso riportando contusioni e ferite sul viso e sul corpo. «Ci riportano i media locali che anche una altra coppia straniera ha rischiato di essere aggredita dallo stesso gruppo, ma fortunatamente è riuscita a scappare su un taxi», dice Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center.«I ragazzi si sono rivolti al servizio di Gay Help Line 8007137173, e dopo essere stati soccorsi sporgeranno denuncia presso il consolato italiano - dice Marrazzo - Chiediamo alla Farnesina di attivarsi per dare il massimo supporto ai ragazzi ed evitare che gli aggressori restino impuniti. Ricordando che in Spagna dal 1995 c'è una legge contro l'omofobia e dal 2014 in Catalogna ci sono norme più specifiche».