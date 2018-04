Aggredito dal cane di famiglia: neonato di sette mesi muore dopo morso in testa

Un bimbo di sette mesi è morto, nella cittadina tedesca di Bad Koenig, in Assia, dopo aver subito in casa un morso alla testa dal cane della sua famiglia. I genitori, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 27, sono sotto shock. L'animale è stato portato in un canile, dove viene descritto come molto aggressivo. Si tratterebbe di un esemplare ibrido, «che dall'apparenza sembra provenire dall'incrocio con uno Staffordshire», secondo una portavoce della polizia, che sta indagando sul fatto. Il padre ha riferito di aver chiamato subito il pronto soccorso, e un'ambulanza ha portato il piccolo in ospedale. In un primo momento le condizioni del piccolo sembravano stabili, ma poi purtroppo non ce l'ha fatta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA