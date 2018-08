Afghanistan, nuovo attacco a Kabul: colpito il centro dell'intelligence. A Ferragosto massacro di studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È salito a 48 morti il bilancio dell’attentato suicida ieri mattina contro una scuola privata a Kabul: lo riferiscono le autorità citate dai media locali. I feriti sono 67. L’attacco è avvenuto nella Mawoud Academy a Dasht-e-Archi. L’età media delle vittime era di 18 anni: si preparavano per gli esami di accesso all’Università.E questa mattina sempre a Kabul un gruppo di uomini armati ha attaccato un centro di addestramento militare dell’intelligence afghana. L’attacco, secondo quanto si apprende, sarebbe ancora in corso. Le forze di sicurezza hanno circondato l’edificio dal quale il gruppo armato ha iniziato a sparare contro il compound. Al momento non ci sono notizie di vittime.