Afghanistan, talebani: «Perdoniamo tutti, basta nemici». E promettono amnistia ai funzionari e donne al governo, ma sotto la Sharia

In Afghanistan è la seconda giornata del nuovo governo guidato dai talebani. Nella notte ha riaperto l'aeroporto di Kabul, chiuso dopo che lo scalo era stato preso d'assalto da chi cercava di lasciare il Paese. Un rappresentante degli estremisti ha poi garantito l'amnistia per gli ex funzionari statali governativi invitandoli a tornare a lavorare senza timori. In Europa si ragiona sui possibili scenari.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Afghanistan, cadavere di un rifugiato ritrovato nel carrello del C-17... STATI UNITI Afghanistan, Biden sotto accusa attacca: «Non possiamo pagare... IL RIENTRO Afghanistan, il racconto degli italiani rimpatriati da Kabul:... IL RITRATTO Abdul Ghani Baradar, chi è il leader dei talebani liberato... IL CASO Afghanistan, Biden pubblica foto della videoconferenza con... LA GIORNATA Kabul, attaccati ai carrelli degli aerei: la fuga mortale degli... KABUL Afghanistan, il collasso: così si è dissolto... LA NOTA Afghanistan, Draghi: «Italia al lavoro per una soluzione della... LA CRISI Biden: «Nostra missione in Afghanistan non era costruire una... KABUL Afghanistan, Clarissa Ward della CNN con l'hijab a Kabul:... IL PODCAST Afghanistan, tornano i talebani: l'esperienza italiana e la... LE IMMAGINI Afghanistan, i "falling men" di Kabul: cercano di fuggire... LA GUERRA I talebani entrano a Kabul, gli elicotteri Usa sorvolano la Capitale AFGHANISTAN I talebani sono entrati a Kabul LECCE Afghanistan, profughi: i primi sbarchi nel Salento KABUL Ministro della Difesa britannico piange: «Non riusciremo a... AFGHANISTAN Kabul, militari Usa controllano il palazzo presidenziale: trattativa... MONDO Afghanistan, ondata di profughi al confine con il Pakistan KABUL Afghanistan, allarme Al Qaeda e Isis: il Paese può tornare...

Afghanistan, una donna a condurre il principale canale news: i media sfidano i talebani

La diretta

18.53 Borrel, dobbiamo parlare con i talebani. «Dovremo metterci in contatto con le autorità a Kabul, chiunque ci sia, i Talebani hanno vinto la guerra quindi dobbiamo parlarci, per discutere ed evitare un disastro migratorio e una crisi umanitaria», oltre che «evitare che torni il terrorismo»: lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera della Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio affari esteri. «Non è questione di riconoscimento ma di avere a che fare con loro. Se vogliamo che i 400 del nostro staff locale raggiungano l'aeroporto dobbiamo parlare con i Talebani, altrimenti diventa difficile per loro arrivare in aeroporto», ha detto Borrell. «Quindi dobbiamo confrontarci ma dobbiamo restare vigili sul rispetto degli impegni internazionali così come hanno fatto i governi afghani degli ultimi 15 anni», ha aggiunto.

18.15 Di Maio, l'Occidente rifletta sugli errori. «Non potremo esimerci, come Occidente, da una riflessione approfondita sugli errori commessi e sulle lezioni da apprendere dall'intervento ventennale in Afghanistan. Ora tuttavia è necessario definire una strategia condivisa. Nella visione italiana, l'approccio europeo dovrebbe articolarsi attorno a cinque priorità». Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Consiglio Esteri Ue.

17.17 Talebani: «Tuteleremo diritti donne sotto sharia». «Ci impegniamo per i diritti delle donne all'interno della Sharia. Lavoreranno fianco a fianco con noi. Non ci saranno discriminazioni». Lo ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid in conferenza stampa. «Nessuno sarà danneggiato, non vogliamo avere problemi con la comunità internazionale», ha aggiunto il portavoce dei talebani, aggiungendo tuttavia che «abbiamo il diritto di agire secondo i nostri principi religiosi. Altri Paesi hanno approcci e regolamenti diversi, e gli afghani hanno il diritto di avere le proprie regole in accordo con i nostri valori».

17.10 Talebani: «Perdoniamo tutti, non vogliamo più nemici». «Vogliamo assicurarci che l'Afghanistan non sia più un campo di battaglia». Lo ha affermato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid nella sua prima conferenza stampa. «Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni», ha assicurato.

16.40 Mullah Baradar è rientrato in Afghanistan. La delegazione guidata dal mullah Abdul Ghani Baradar è arrivata a Kandahar: lo ha reso noto il portavoce dell'ufficio politico dei talebani, Muhammad Naeem. Baradar, capo politico dei negoziatori talebani a Doha e co-fondatore del movimento con il mullah Omar, è rientrato in Afghanistan con una delegazione per discutere con gli altri leader del nuovo governo.

16.15 Aeroporto Kabul operativo. L'aeroporto di Kabul è aperto e tutti i voli, anche quelli civili, possono partire e arrivare. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo che ieri sono stati evacuate oltre 700 persone, compresi 150 cittadini americani, mentre oggi sono in partenza altri voli con altri cittadini americani e personale dell'ambasciata Usa.

15.48 Portavoce talebani, niente burka alle donne. Uno dei portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ha dichiarato a Sky News che le donne afghane potranno accedere all'istruzione, compresa l'università, sotto il dominio dei talebani, aggiungendo che le donne dovranno indossare l'hijab ma non il burka. Suhail Shaheen ha affermato inoltre che «migliaia» di scuole continuano a funzionare. Il gruppo ha già annunciato una «amnistia generale» in Afghanistan e rassicurato coloro che avevano lavorato con il precedente governo: «Le loro proprietà saranno salvate e il loro onore e le loro vite saranno al sicuro».

15.16 Stoltenberg, la colpa è fallimento politico leader afghani. «Terminare» la missione in Afghanistan «non è stato facile: il dilemma era lasciare e vedere i talebani riprendere il controllo o restare in una guerra senza fine. Non volevamo stare in Afghanistan per sempre»: lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. «Quello che abbiamo visto nelle ultime settimane è stato un collasso militare e politico non prevedibile. La leadership politica afgana ha fallito nel trovare una soluzione politica e questo fallimento porta alla tragedia a cui stiamo assistendo oggi», ha aggiunto. «Quelli che prendono il potere» in Afghanistan «hanno la responsabilità di far sì che il terrorismo non riprenda forza»: ha sottolineato Stoltenberg, precisando che «se si ristabilisse il regime del terrore rischierebbe l'isolamento»

15.12 Mosca, da talebani segnale positivo I talebani stanno dimostrando disponibilità al dialogo con diverse fazioni afghane e questo può essere considerato come un segnale positivo, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. «Siamo convinti e sappiamo da diverso tempo che solo un dialogo inclusivo, che coinvolga tutte le forze chiave, possa servire come passo verso la normalizzazione della situazione in Afghanistan. Sosteniamo lo sforzo dell'ex Presidente Hamid Karzai per un tale dialogo che deve anche coinvolgere tutti i gruppi etnici, tutti i gruppi religiosi. Non c'è altra soluzione. E il fatto che i Talebani a Kabul abbiano dichiarato e dimostrato in pratica la loro disponibilità a rispettare altre opinioni è un segnale positivo. Dicono di essere disponibili a discutere di un governo che includa altri rappresentanti afghani al loro fianco», ha affermato.

15.05 Gb, estendere G7 a Russia e Cina Il governo britannico di Boris Johnson, presidente di turno del G7, spinge in queste ore per un coordinamento della risposta alla situazione afgana allargato anche a Russia e Cina, potenze oggi «problematiche» per l'Occidente, ma cruciali e solidamente posizionate in Asia Centrale. Lo riferiscono fonti di Downing Street confermando che Londra - dopo l'idea d'un vertice digitale dei leader dei Sette sull' Afghanistan - ha proposto adesso una riunione dei membri permanenti del consiglio di Sicurezza dell'Onu (Usa, Russia, Regno Unito, Francia, Cina) estesa ai Paesi G7 che non ne fanno parte (Italia, Germania, Canada, Giappone).

14.40 Pentagono, in Usa 3 basi ospiteranno 22mila afghani. In Usa ci sono tre basi militari pronte ad ospitare sino a 22 mila alleati afghani nelle prossime settimane: lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby in una intervista alla Cnn, assicurando che gli Stati Uniti continueranno a lavorare per evacuare il maggior numero possibile di cittadini americani e interpreti afghani nei prossimi giorni.

13.30 I sindaci italiani sono «pronti ad accogliere i profughi». Lo ha detto Matteo Biffoni, delegato Anci per l'Immigrazione, che rappresenta l'impegno di tutti i sindaci italiani a far fronte alla grave crisi umanitaria che si sta consumando in queste ore: «I sindaci italiani sono pronti a fare la loro parte nell'accogliere le famiglie afghane. Non c'è tempo da perdere, sappiamo bene come i civili che hanno collaborato con le nostre missioni in Afghanistan oggi siano in forte pericolo, soprattutto donne e minori. Il Governo si sta muovendo per salvare vite umane, attraverso l'azione delle prefetture sul territorio e i sindaci mettono a disposizione la propria esperienza, per questo abbiamo scritto al ministro dell'Interno Lamorgese e abbiamo avvisato il ministero della Difesa»

13.00 «La priorità è l'evacuazione degli afgani che lavoravano per gli Stati Ue, ma lavoriamo per un approccio complessivo» dei migranti dall' Afghanistan «che fornisca una strada legale e sicura, affrontando i rischi dell'immigrazione illegale»: lo ha detto un portavoce della Commissione Ue. «Sono elementi che vanno discussi a livello politico nei prossimi giorni», ha aggiunto il portavoce, spiegando che la commissaria agli affari interni, Ylva Johansson, incontrerà oggi il commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi, proprio per avviare il confronto.

12.50 Berlino interrompe gli aiuti allo sviluppo. Lo rende noto il ministro tedesco per la Cooperazione Gerd Mueller, secondo quanto riferisce la Dpa. L'Afghanistan è il principale destinatario degli aiuti umanitari tedeschi. Per quest'anno erano previsti 250 milioni, che tuttavia non erano ancora stati versati. Il ministro ha invitato tutto il personale tedesco coinvolto in attività di aiuto e cooperazione a lasciare il paese. Il primo aereo militare tedesco ha portato in salvo però al momento solo 7 persone, sui 150 posti disponibili, ha confermato la Dpa

12.40 Raggi: «L'amministrazione di Roma Capitale è pronta a sostenere gli eventuali sforzi volti a istituire immediatamente corridoi umanitari - ha scritto la sindaca in una lettera inviata al ministro degli Esteri Di Maio -. In questa emergenza Roma Capitale può fare la propria parte. Garantisco che sin da subito siamo pronti a mettere a disposizione le strutture comunali per contribuire alla accoglienza dei rifugiati, delle donne, degli studenti e delle studentesse, dei bambini e di chi è in procinto di essere rimpatriato».

12.30 Le parole del nuovo governatore talebano di Kabul, Haji Ahmad Ali Jan: «La gente che prova a fuggire all'aeroporto di Kabul non rispetta né la cultura né i valori afghani. Lasciano a casa donne e bambini per andare verso le false promesse fatte loro dagli stranieri. Dovrebbero stare qui, in un Paese islamico. Nessuno farà loro del male - ha detto a SkyTg24 - Inizialmente non dovevamo entrare a Kabul ieri, erano questi gli ordini. Ma quando abbiamo visto che il governo aveva lasciato il vuoto in alcune zone, abbiamo ricevuto un contrordine e siamo entrati solo per proteggere le proprietà della gente e i civili. Fino ad ora controlliamo il 70% della capitale. Alcune aree sono ancora controllate da squadriglie di soldati fedeli al governo che non si sono arrese. Ma risolveremo la situazione e apriremo tutto prima possibile. Gli americani così come hanno fatto in Vietnam sono fuggiti dall'Afghanistan, insieme alle loro spie e alle loro marionette. Ma hanno lasciato gli afghani nella stessa posizione, disperati. Si è visto quando alcuni di loro sono caduti dagli aerei. Abbiamo ricevuto una direttiva dal Mullah Haibatullah, il nostro leader, di non toccare e di lasciare tutti in pace. Così faremo e penso che la gente dovrebbe approfittare di quest'opportunità».

11.40 La Cina attacca gli Usa: «Non stavano cercando di ricostruire in Afghanistan: questa è una dichiarazione veritiera, perché l'obiettivo deglii Stati Uniti non è stato affatto di ricostruire», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha affermato «che sia in Iraq, Siria o Afghanistan, ovunque vada l'esercito americano lascia turbolenze e divisione, caos, famiglie distrutte e devastazione», ha aggiunto Hua nella conferenza stampa quotidiana. «La forza e il ruolo degli Stati Uniti è la distruzione, non la costruzione».

11.20 La Gran Bretagna finora ha evacuato 3300 afghani. Lo ha detto a Bbc Radio 4 il ministro degli Esteri, Dominic Raab, precisando che l'operazione va avanti e che prosegue anche il rimpatrio di cittadini britannici tuttora presenti in Afghanistan, con altre 150 persone rientrate solo domenica. Raab ha definito «angoscianti» le drammatiche scene del fuggi fuggi in aeroporto, ma ha aggiunto che stamane «la situazione appare più stabile» dopo l'arrivo di «altri militari britannici e americani».

11.15 Fa sentire la sua voce il mullah Yaqoob, figlio del mullah Omar e capo della potente «commissione militare» dei Talebani. In un messaggio audio il figlio del fondatore del movimento dei Talebani, ordina di non fare irruzione nelle case, «soprattutto a Kabul». Lo riportano al-Jazeera e Tolo News dopo la notizia di un messaggio audio diffuso la scorsa settimana in cui ordinava ai combattenti di rispettare le proprietà nelle aree conquistate.

11.10 Secondo il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, finora i messaggi dei talebani sono «positivi». «Riteniamo che i messaggi dati finora dai Talebani agli stranieri, alle missioni diplomatiche e alla popolazione siano positivi. Speriamo che questo si rifletta nelle loro azioni». «Noi manteniamo il dialogo con tutte le parti, compresi i Talebani - continua - Il Paese ha bisogno di ritrovare subito la calma. Come Turchia noi continueremo a sostenere lo sviluppo economico, la stabilità, la pace e la calma del nostro fratello Afghanistan».

10.30 Nella nuova struttura del governo «dovrebbero esserci delle donne». Lo ha spiegato Enamullah Samangani, rappresentante della «commissione cultura» dei talebani: «L'Emitato islamico non vuole che le donne siano vittime. La struttura del governo non è del tutto chiara, ma - ha aggiunto - dovrebbe esserci una guida completamente islamica e tutte le parti dovrebbero partecipare».

9.45 ToloNews, uno dei principali media afgani, riporta a condurre sullo schermo una donna. Il caporedattore dell'emittente, Miraqa Popal ha pubblicato un tweet che mostra una presentatrice che intervista dal vivo in studio un membro del team medico talebano. Il giornalista ha anche pubblicato separatamente una foto che mostra una donna con lo hijab, il velo islamico che copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso, che partecipa a una riunione mattutina in redazione. Le donne sono state notevolmente assenti da tutti i principali canali di notizie afgani da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale Kabul domenica. Dalla stazione televisiva nazionale afghana è stato un uomo, seduto di fronte alla bandiera dei talebani, a condurre il notiziario.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

7.45 I funzionari statali che hanno lavorato per il governo possono tornare a lavorare «in piena fiducia». Lo hanno assicurati i talebani in una nota: «È stata dichiarata un'amnistia generale per tutti. Dunque tornate alla routine con piena fiducia».

7.30 Sono ripresi i voli militari per l'evacuazione di diplomatici e civili stranieri ed afghani dopo la riapertura dello scalo nella notte. I voli erano stati sospesi ieri, dopo gli incidenti e le scene drammatiche di migliaia di persone sulla pista dell'aeroporto per tentare di imbarcarsi sugli aerei in partenza.

6.30 Nella notte è stato riaperto l'aeroporto di Kabul dopo la chiusura di alcune ore a causa di problemi di sicurezza che minacciavano le operazioni di evacuazione: lo ha annunciato il maggiore generale Hank Taylor, esperto di logistica nello Stato maggiore Usa. Ha spiegato che un C-17 con a bordo marines è atterrato allo scalo afghano, mentre è imminente l'arrivo di un secondo aereo con un'unità dell'esercito, al fine di garantire la sicurezza dell'aeroporto.