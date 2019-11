Passeggeri ed equipaggio sono in sicurezza a bordo. La ricerca in loco continua ancora

precisando che 27 persone sono state evacuate dall'aereo.

Procedura d'emergenza attivata. Sarebbe stato attivato l'allarme dirottamento dall'equipaggio dell'aereo in partenza dallo scalo di Schiphol, ad Amsterdam, dove al momento la gendarmeria reale olandese sta indagando per una situazione «sospetta». Lo scrive l'emittente olandese Nos.

Finally got out the aircraft... seems like we made it! #Schiphol pic.twitter.com/qtyVhm0YwO