Iran, aereo ucraino precipita dopo il decollo: 177 morti, nessun superstite. «Un motore ha preso fuoco»

Sono morte tutte le 177 persone a bordo dell'aereo dell'Ukrainian Airlines che si è schiantato oggi al decollo dall'aeroporto di Teheran. A bordo c'erano 167 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Lo schianto è stato causato da un incendio a uno dei motori dell'aereo come riporta un funzionario del ministero delle Infrastrutture stradali iraniano. Il velivolo dell'Ukrainian Airlines era partito alle 5 del mattino ora locale da Teheran diretto a Kiev. È precipitato subito dopo il decollo in un campo alla periferia della capitale iraniana.

Iraq, missili su due basi militari Usa. Iran: «È iniziata la feroce vendetta». Trump: «Valutiamo vittime e danni»

Gran parte dei passeggeri a bordo erano iraniani: lo ha detto all'agenzia di stampa Irna Qassem Biniaz, un funzionario del ministero delle Infrastrutture stradali iraniano. Il funzionario ha anche precisato che l'incidente sarebbe stato provocato dall'incendio ad un motore.

La US Federal Aviation Administration ha vietato a tutti i voli commerciali di entrare nello spazio aereo iraniano ed iracheno dopo il lancio di missili contro le basi militari Usa in Iraq, sottolineando «rischio» di «possibili errori di calcolo e di identificazione» in caso di lancio di missili.



Ultimo aggiornamento: 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA