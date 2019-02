L’aereo colpisce un uccello in volo e il motore prende fuoco

di Alix Amer

Si chiama “birdstrike”, quando un aereo in volo ha un impatto con un volatile. Ed è proprio quello che successo sul Boeing 737-800 della Copa Airlines, decollato dae diretto in, con 151 persone a bordo. L’aereo era partito da una quindicina di minuti quando si è trovato di fronte uno stormo di uccelli. La brutta esperienza e quei momenti terribili li ha raccontati Cesar Luciano mentre riprendeva le fiamme alte che uscivano dal motore destro. «Mai prima d’ora ho avuto così tanti pensieri in così poco tempo. Pensavo che queste cose accadessero solo nei film».Era seduto accanto al finestrino quando all’improvviso ha sentito una specie di scoppio e poi ha visto il fuoco che avvolgeva il motore: poco prima c’era stato l’impatto con un uccello. Il Boeing ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza e tornare all’aeroporto diquindici minuti dopo il decollo. Il passeggero ha pubblicato il video sul suo account Instagram, con un messaggio che descrive il terrore vissuto in quegli attimi. «Le parole più difficili da ascoltare mentre sei su un aereo? Prepararsi all’impatto. Eravamo terrorizzati anche se il pilota e l’equipaggio sono stati bravissimi. Ma eravamo convinti di ascoltare quelle parole dopo aver fisto le fiamme. Fortunatamente non è andata così». L’autorità dell’aviazione civile panamense ha confermato che il pilota ha effettuato con successo l’atterraggio d’emergenza dopo l’incidente. La compagnia, ha spiegato: «Il pilota ha seguito tutti i protocolli di rito dopo che un volatile si è scontrato con uno dei motori, ed è riuscito a portare i passeggeri a terra in sicurezza senza rischi».