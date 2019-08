Un aereo Airbus A321 della Ural Airlines è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza estremo in un campo di grano. L'atterraggio, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass, è avvenuto nelle vicinanze dell'aeroporto Zhukovsky vicino a Mosca. Ci sarebbero 23 feriti, inclusi nove bambini tra i due e i nove anni. Nel video qua sotto girato con un drone si vedono chiaramente i segni della brusca frenata dell'Airbus.



L'aereo era in volo tra Mosca e Simferopol. Secondo i dati preliminari della Federal Air Transport Agency, a bordo dell'aeromobile erano presenti 226 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. Dopo essere decollato, l'aereo si è scontrato con uno stormo di gabbiani. In un video diffuso sui social e girato da un passeggero al momento del decollo, viene ripreso l'impatto con lo stormo di uccelli. Altri incredibili filmati documentano invece i momenti immediatamente successivi all'atterraggio d'emergenza. I passeggeri si abbracciano e poi si allontanano in fila indiana dall'Airbus tra i canneti.

#Russia: A-321 of Ural airlines crashlanded near Zhukovskiy of Moscow region after bird strike. 10 wounded. Piliots managed to land a plane in the field https://t.co/r2XoFs37Wt pic.twitter.com/JHRpOOtH9g