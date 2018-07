Tragico incidente aereo in Messico: un volo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Paese. Secondo i media locali, a bordo ci sarebbero 101 persone:

97 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio.

Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) 31 luglio 2018









Aeromexico non registrava incidenti da almeno 30 anni. A quanto si è appreso l'incidente è avvenuto cinque minuti dopo il decollo: il pilota avrebbe effettuato un atterraggio d'emergenza in un campo e tutti i passeggeri sarebbero stati evacuati in tempo grazie agli assistenti di volo.



Vigili del fuoco e ambulanze sono sul posto dell'impatto del velivolo al suolo.

Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) 31 luglio 2018

Secondo il governatore di Durango, José R. Aispuro T., non ci sarebbero morti e i sopravvissuti sarebbero stati trasportati in ospedale. Qualcuno, riporta Abc News, sarebbe riuscito a uscire dalla carcassa dell'aereo e andare a cercare aiuto a piedi.Secondo la stampa locale il velivolo era un Embraer E190, che ha 11 posti di business e 88 di economica. L'aereo, che volava verso Città del Messico, viene di solito usato per le tratte brevi e aveva circa 10 anni di servizio.