Volo Air India cade a Calicut, 191 passeggeri a bordo: l'incidente durante l'atterraggio

Un aereo Air India con a bordo 191 passeggeri è precipitato nella città di Calicut, nel Sud dell'India. Il volo era partito da Dubai secondo le prime informazioni. Asian News International fa sapere che l'incidente è avvenuto intorno alle 7.45 del mattino ora locale durante l'atterraggio del velivolo al Karipur Airport. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine.

Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) skidded during landing at Karipur Airport at around 7.45 pm today: Kondotty Police. #Kerala pic.twitter.com/UaXZuGrvhB

