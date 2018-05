Aereo Malaysia Airlines abbattuto: «Colpito da un missile Buk russo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'aereo della Malaysia Airlines abbattuto nella regione ucraina di Donetsk il 17 luglio del 2014 mentre era in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur è stato colpito da un sistema antiaereo Buk della 53esima brigata antiaerea russa basata a Kursk, ha stabilito il Joint Investigarive Team, di cui fanno parte autorità di Australia, Belgio, Malaysia, Olanda, e Ucraina, come è stato annunciato oggi in una conferenza stampa a Utrecht.Tutte le 298 persone a bordo dell'aereo erano morte nell'incidente. Nel 2016 l'inchiesta internazionale aveva stabilito che il volo MH17 era stato abbattuto da un missile Buk lanciato da territori in mano ai separatisti e che il sistema era stato fornito dai russi: il lanciamissili era entrato in territorio ucraino all'altezza di Krasnodar con quattro missili ed era stato riportato in territorio russo immediatamente dopo l'abbattimento dell'aereo, con un missile in meno. «Tutti i veicoli del convoglio che aveva trasportato il missile facevano parte delle forze armate russe», ha affermato Wilbert Paulissen, a capo degli inquirenti olandesi.«Si tratta di una vecchia storia, immessa nella sfera informativa nel 2014», ha detto Vladimir Chizhov, rappresentante permanente della Russia presso l'Unione europea, commentando i risultati dell'indagine internazionale. Lo riporta Interfax.